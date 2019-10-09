«مرجان» تستعرض فرص الاستثمار في رأس الخيمة بمعرض ميونخ مشاركة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تستعرض شركة «مرجان»، المطور الرئيس لعقارات التملك الحر في رأس الخيمة، الفرص الاستثمارية التي توفرها الإمارة ضمن قطاعات التطوير العقاري والضيافة، وذلك خلال مشاركتها في معرض ميونخ للعقارات.

وبحسب تقديرات القطاع العقاري، فإن الاستثمار في رأس الخيمة يوفر للمستثمرين ميزة مضاعفة عبر انخفاض تكاليف التطوير بنسبة تتراوح بين 20 - 25%، وتحقيق عوائد استثمارية بنحو 15,8% في قطاع الضيافة، وبين 20 - 30% في المشاريع السكنية، فضلاً عن ضمان إيرادات سنوية بنسبة 10% للإيجارات السكنية.

وقال المهندس عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»: «نرى في مشاركتنا بهذا الحدث فرصة مهمة لحفز المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وتعتبر القيمة المضافة التي توفرها مشاريعنا إضافة إلى بيئة العمل المواتية في رأس الخيمة، من بين الأفضل على مستوى المنطقة».