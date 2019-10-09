ترحيب واسع في لبنان وردود أفعال إيجابية لقرار الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

أثار قرار الإمارات السماح للمواطنين بالسفر إلى لبنان ردود أفعال إيجابية من جانب مسؤولين لبنانيين حاليين وسابقين فضلاً عن أعضاء نواب البرلمان، حيث أعرب عدد كبير منهم عن ترحيبه بالقرار وامتنانه لحكومة الإمارات على اتخاذه.

وعلق وزير الدفاع اللبناني، إلياس بو صعب، على القرار بالترحيب، واصفاً إياه بأنه خطوة إيجابية. وقال بو صعب: «ستسهل هذه الخطوة الاستثمار الإماراتي في لبنان وتعزز الثقة بلبنان وأمنه واقتصاده ومصارفه». وأضاف: «بدأت الغيمة السوداء التي كنا نراها تتلاشى وسيرى الناس شيئاً معاكساً».

وبدوره، رحب وزير السياحة اللبناني، أفيديس كيدانيان، بقرار الإمارات رفع الحظر عن السفر إلى لبنان. وعد كيدانيان في تصريح له أنّ القرار سيؤدي أولاً إلى عودة السياح الإماراتيين وثانياً إلى عودة الاستثمارات الإماراتية، وهذا ما يصب في زيادة حجم الإنفاق السياحي.

وأكد كيدانيان أن قرار الإمارات يصب في تمتين العلاقات اللبنانية - الإماراتية وخصوصاً على الصعيد السياحي، ويأتي قبل مجيء الأعياد في نهاية العام وهو ما سيؤثر في الحركة السياحية في لبنان.

وغرد النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على «تويتر» بالقول: «قرار الإمارات السماح لمواطنيها بالسفر مجدداً إلى لبنان يصب في مصلحة البلدين الشقيقين ويعزز العلاقات بينهما لصالح الشعبين. كل التقدير لقيادة الإمارات الحكيمة وخاصة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يقف دائماً إلى جانب بلدنا في أصعب الظروف».

كما غرد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي عبر «تويتر»، وقال: «لا تزال الإمارات تسعى للوقوف إلى جانب لبنان وهذا تأكيد أن الصداقة والمصالح والاحترام المتبادل هي الثابت، فيما الوصاية والهيمنة مهما طالت إلى زوال» وأضاف بقوله: «التحية لدولة الإمارات وقيادتها وشعبها».

خطوة مباركة

أشارت النائبة اللبنانية ديما جمالي إلى أنه بكثير من السرور بلغنا مساء الإثنين خبر رفع حظر سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان من قيادة الإمارات الشقيقة. وعدت جمالي في بيان، أن هذه الخطوة المباركة تشكل ركيزة لإعادة تمتين العلاقات بين البلدين ودفعاً كبيراً للاقتصاد اللبناني، وهي ليست غريبة على الإمارات التي وقفت في الكثير من الظروف الصعبة والمحن إلى جانب لبنان، وأقامت في السنوات الأخيرة الكثير من المبادرات والمشاريع التي تخدم اللبنانيين في مختلف المناطق.

صحافة

كما أثار القرار أصداء واسعة في الصحافة اللبنانية. وأكدت صحيفة «النهار» اللبنانية أن القرار يعد النتيجة العملية الأولى لــ«مؤتمر الاستثمار الإماراتي ــ اللبناني»، كما يشكل فاتحة لجرعات دعم إماراتية لاحقة.

وبدورها، ذكرت صحيفة «الديار» أن الأجواء الإيجابية لزيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى الإمارات أول من أمس تُرجِمَت على أرض الواقع بخطوة رفع الحظر عن سفر الإماراتيين إلى لبنان من أمس. وأكدت الصحيفة أن الخطوات الإماراتية اللاحقة لها أبعاد تتجاوز الساحة اللبنانية إلى الإقليم الساخن، وستكون نتائج الزيارة محط اهتمام أكثر من دولة في المنطقة.

وذكرت الصحيفة أن زيارة الحريري جلبت مؤشرات إيجابية فورية، ومن أهمها أن سندات لبنان السيادية المقومة بالدولار سجلت ارتفاعاً أمس بفضل الآمال بضخ سيولة من الإمارات في المصرف المركزي اللبناني.

اهتمام عالمي

اهتمت أكثر من صحيفة ووكالة أنباء عالمية بزيارة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى أبوظبي ونتائجها، فذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن دعم الإمارات للبنان سيساعده على استعادة الثقة باقتصاده المنهار.

وذكرت وكالة «شينخوا» الصينية أن الإمارات رفعت الحظر الذي فرضته منذ عام 2016 على سفر مواطنيها إلى لبنان، كما تعتزم تقديم دعم مالي له فيما يعد حرصاً من جانبها على الوقوف بجانب البلد الذي يعاني أزمة مالية حادة ويعد واحداً من أكثر بلدان العالم مديونية.