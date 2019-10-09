«مبادلة للاستثمارات المالية» تعيّن 3 قيادات تنفيذية ضمن فريقها في أوروبا

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت مبادلة للاستثمارات المالية، ذراع الاستثمار المالي لشركة مبادلة للاستثمار التي تعد واحدة من أبرز صناديق الاستثمار السيادية في العالم، تعيين 3 قيادات تنفيذية للعمل ضمن فريق إدارة الاستثمارات الناشئة في أوروبا الذي يدير أعماله من العاصمة البريطانية لندن.

وسينضم فريدريك لارديق وجيمس بيك إلى الفريق التنفيذي المشرف على أعمال مبادلة للاستثمارات المالية في أوروبا. ويشرف هذا الفريق على صندوق يدير استثمارات بقيمة 400 مليون يورو في مشاريع وشركات في عدد من الدول الأوروبية، إضافة إلى صندوق صناديق يستثمر في مجموعة من الصناديق الراسخة والواعدة. وسيعمل مارك تلوسز كاستشاري أول لتقديم المشورة الاستراتيجية.

وقال هاني برحوش، المدير التنفيذي لمبادلة للاستشارات المالية: قطاع التكنولوجيا بالقارة الأوروبية به فرص استثمار هائلة ولذا نركز على بناء شراكات مع شركات متميزة.

ويتولى فريق الاستثمارات الناشئة من خلال مكتبيه بفرانسيسكو وأبوظبي، الإشراف على التزامات مبادلة باستثمار مبلغ 15 مليار دولار بصندوق «سوفت فيجن»، إلى جانب صندوق مبادلة للاستثمارات الواعدة 1 الذي يركز على الاستثمار بسوق الولايات المتحدة، وصندوق يستهدف الشركات الواعدة في الولايات المتحدة.