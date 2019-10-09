«أبوظبي الوطني للمعارض» يستضيف فعاليات متنوعة في أكتوبر

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض مجموعة متنوعة من الفعاليات والمعارض المحلية والدولية التي ستستقطب الآلاف من الزوار والخبراء في عدد من القطاعات كالنقل البري، والتعليم، والسياحة الطبية، والترفيه البحري والتكنولوجيا المالية وغيرها.

وخلال الفترة من 13 حتى 15 أكتوبر سيقام معرض توظيف مجندي الخدمة الوطنية. وخلال الفترة من 15 حتى 17 أكتوبر، يقام المؤتمر العالمي للسياحة العلاجية والرعاية الصحية العالمية.

وستنظم شركة أبوظبي الوطنية للمعارض خلال الفترة من 16 حتى 19 أكتوبر معرض أبوظبي الدولي للقوارب. وخلال الفترة ذاتها سيستضيف المركز مؤتمر أبوظبي الدولي للخدمات العلاجية الخارجية في دورته الثالثة.

ويقام معرض الفرانشايز العالمي الذي تنظمه غرفة أبوظبي خلال الفترة من 22 حتى 23 أكتوبر. كما سيحتضن مركز أبوظبي الوطني للمعارض معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيا والحلول المالية خلال الفترة من 21 حتى 23 أكتوبر، أما مؤتمر البكالوريا الدولية أبوظبي 2019 فستقام فعالياته خلال الفترة من 24 حتى 26 أكتوبر.

وسيشكل معرض أبوظبي للمجوهرات والساعات الذي سيعقد خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر منصة مهمة للماركات العالمية والإقليمية للكشف عن أحدث تشكيلاتها من الساعات ومجوهرات.