«موديز»: نمو إيجابي على المدى الطويل لعمليات «موانئ دبي العالمية»

المصدر: دبي- سيد صالح

توقعت مؤسسة موديز أن تحتفظ مجموعة «موانئ دبي العالمية» على المدى الطويل بمعدلات النمو الإيجابية التي تحققها حالياً عملياتها الدولية في قطاع نقل الحاويات.

وأصدرت موديز، أمس، تقريراً يتضمن مراجعة دورية لآخر تقييماتها للمجموعة، إلا أن التقرير لم يتضمن أي تصنيف ائتماني. وأكدت «موديز»، أن التصنيفات السابقة التي منحتها للمجموعة مدعومة بعملياتها العالمية المتنوعة والنمو الإيجابي المتوقع على المدى البعيد لهذه العمليات.

وأوضحت أن المجموعة تواصل تحقيق ربحية قوية، كما أنها تحتفظ بسيولة جيدة، وتُبدي قدراً كبيراً من المرونة في تخصيص إنفاقها الرأسمالي لدعم موازنتها العامة. وأشار ت إلى أن المجموعة تميل إلى التركيز على الموانئ التي تعمل بنظام التشغيل من نقطة إلى نقطة، والتي تتميز بكونها أقل حساسية لموجات التباطؤ الاقتصادي، بالمقارنة مع موانئ الشحن العابر.