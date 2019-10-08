مشروع «مراس» و«بروكفيلد» المشترك في دبي يقترض بضمان الإيجارات

المصدر: دبي - سيد صالح

يسعى المشروع المشترك بين شركتي «مراس» و«بروكفيلد أسيت مانجمنت» الكندية للاستثمارات إلى اقتراض 2,4 مليار درهم (653 مليون دولار أمريكي) في صور قروض مُؤَمّنة بضمان العائدات الإيجارية المستقبلية التي سيحصل عليها المشروع من تأجير المراكز التجارية التابعة له في دبي. ووفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة، تقع هذه المراكز في مشروعات «ذا بيتش»؛ «سيتي ووك»؛ و«لا مير» التي تمتلكها «مراس».

وكانت «مراس» قد أبرمت، في نهاية الشهر الماضي، عقد شراكة طويلة الأجل لإنشاء مشروع مشترك مع «بروكفيلد أسيت مانجمنت» بشأن هذه المراكز بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات درهم. وأفادت «بلومبيرغ» بأن مدة سداد القروض ستبلغ 7 أعوام.