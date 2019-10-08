«مبادلة للاستثمارات المالية» تستثمر في «تيير موبيليتي» الألمانية

المصدر: دبي- البيان

قادت «مبادلة للاستثمارات المالية»، التابعة لشركة «مبادلة للاستثمار» دورة تمويل لصالح شركة «تيير موبيليتي» الألمانية، والتي تعد من الشركات الرائدة في أوروبا في توفير حلول النقل متناهية الصِغَر كالدراجات النارية الصغيرة «سكوترز».

وبحسب ما نشرته، أمس، وكالة «بلومبيرغ» للأنباء نقلاً عن بيان أصدرته «تيير موبيليتي»، تعد الدورة هي ثاني دورة تمويل لصالح الشركة الألمانية، وتمخضت عن جمع تمويل قيمته الإجمالية 60 مليون دولار.

وشاركت أيضاً شركة «جودووتر كابيتال» الأمريكية للاستثمار في دعم الشركات التقنية الناشئة مع «مبادلة للاستثمارات المالية» في قيادة دورة التمويل.