«مبادلة» مهتمة بالاستثمار في الغاز الطبيعي بكندا

المصدر: دبي - البيان

أفادت، أمس، وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» قد أبدت اهتمامها بالاستثمار في مشروع «كوستال جاسلينك» لإنتاج الغاز الطبيعي في كندا.

وتعود ملكية المشروع بالكامل إلى شركة «تي سي إنيرجي كوربوريشن» الكندية لإنتاج خطوط الأنابيب الخاصة بنقل الغاز الطبيعي. وتعمل الشركة الكندية الآن مع شركة استشارية لبيع 75% من حصتها في المشروع الذي تُقدّر قيمته الإجمالية بنحو 6,2 مليارات دولار كندي (4,7 مليارات دولار أمريكي). وتسعى الشركة حالياً إلى بيع بعض أصولها بُغيَة تعزيز موازنتها العامة وتمويل مشروعاتها الرأسمالية.

وكانت «تي سي إنيرجي كوربوريشن» قد غيّرت اسمها في مايو الماضي من «ترانس كندا كوربوريشن». ولم يعلّق مسؤولو أي من «مبادلة» أو «تي سي إنيرجي كوربوريشن» على الخبر.