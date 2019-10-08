«عزيزي» تحصل على تصنيف «ب ب -» من وكالة «فيتش»

المصدر: دبي- البيان

حصلت عزيزي للتطوير العقاري، على تصنيف (ب ب -) [BB-] مع أفق مستقر من قبل «فيتش» التي تعد واحدة من أكبر 3 وكالات عالمية متخصصة في مجال تصنيف الائتمان. وهذه هي المرة الأولى التي يخضع فيها المطور للتصنيف من جانب الوكالة.

ويعكس التصنيف الاستقرار المالي الذي تتمتع به عزيزي للتطوير العقاري، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية، إلى جانب توظيفها نموذج أعمال مستدام ومدروس جيدًا، يمكن من خلاله تلبية احتياجات الطيف المتنوع من عملائها، بمن فيهم المستثمرون والمستخدمون النهائيون من مواطني الإمارات والمقيمين. وذكرت الوكالة أن عزيزي تتمتع بمكانة مميزة بقطاع دبي العقاري، ولديها القدرة على تحقيق الربحية القوية وتوليد التدفقات النقدية.

وأكد تقرير «فيتش» أن عزيزي تمكنت من إقامة علاقات مهمة مع مطورين رئيسيين، ما أتاح لها الحصول على مساحات من الأراضي في مناطق مرشحة للنمو تقع بالقرب من داون تاون دبي وشارع الشيخ زايد، الأمر الذي يدل على نجاح استراتيجيتها، إلى جانب وجود نموذج بناء فاعل من حيث التكلفة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: نعمد إلى تصميم عروضنا لتكون متوافقة تمامًا مع احتياجات وتطلعات عملائنا.