«بيوت»: إقبال متزايد على عقارات المناطق الراقية والأحياء الناشئة في دبي

المصدر: دبي- البيان

أظهر أحدث تقارير سوق عقارات دبي الصادر عن موقع بيوت للربع الثالث من عام 2019 أنه مع اقتراب نهاية العام، يتيح السوق العقاري فرصاً أفضل لكل من المستثمرين والمستأجرين. وأشار التقرير إلى إقبال متزايد من المستثمرين على المناطق الراقية والأحياء الناشئة. يأتي ذلك تأكيداً على تقارير دائرة الأراضي والأملاك بدبي والتي أشارت إلى أن المعاملات العقارية في دبي ارتفعت بنسبة 12% في عام 2019، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وتتصدر نخلة جميرا ودبي مارينا ووسط مدينة دبي وقرية جميرا الدائرية أكثر المناطق طلباً لمبيعات الوحدات العقارية، في حين أن منطقة النهدة ودبي مارينا ومردف وبر دبي والجميرا تصدرت قوائم المناطق الأكثر طلباً للاستئجار.

ولا تزال المناطق الناشئة مثل مدينة دبي الرياضية وواحة دبي للسيليكون تستأثر باهتمام المستثمرين، مع أنها شهدت انخفاضات طفيفة للغاية في الأسعار. وهذا يتماشى مع حجم الطلب على العقارات معتدلة التكلفة من قبل المشترين الجدد، والذين يشكلون نسبة 66% من إجمالي المستثمرين في سوق العقارات في دبي لعام 2018، وفقاً لتقارير دائرة الأراضي.

وجاءت دبي مارينا في صدارة المناطق الأكثر رواجاً وإقبالاً لشراء الشقق، في حين لاتزال منطقة نخلة جميرا تجذب العدد الأكبر من المستثمرين الراغبين بشراء الفلل. وقد شهدت معظم المناطق انخفاضات معتدلة تراوحت بين 4 إلى 6%، في حين بقيت أسعار العقارات في المناطق الناشئة، كالمدينة العالمية ودبي لاند و«مدن» مستقرة.

وبالنسبة للعائد على الاستثمار، تحتفظ المدينة العالمية بأعلى عائد ربحي بنسبة 9.4% للشقق، بينما توفر منطقة قرية جميرا الدائرية، ذات التكلفة المعتدلة، عائدات إيجارية بنسبة 6.8% للفلل.

سوق الإيجار

وفي الوقت ذاته، يشهد سوق الإيجار إقبال المستأجرين على الاستفادة من الأسعار المنخفضة من خلال التوجه للعيش في مناطق أكثر رقياً، أو الانتقال إلى وحدات أكبر في أحياء سكنية قائمة. وبوجه عام، شهدت الشقق والفلل المعروضة للإيجار في دبي انخفاضاً في متوسط التكاليف يتراوح بين 2 - 6%.

لاتزال النهدة ودبي مارينا تحتفظان بمكانتهما كأكثر المناطق رواجاً بين المستأجرين المحتملين الباحثين عن شقق، وتأتي مردف في الصدارة من حيث جذب اهتمام أولئك المهتمين باستئجار الفلل. أما بالنسبة لاستئجار الشقق، فإن التغييرات الأبرز قد طرأت على الوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة في قرية الجميرا الدائرية، حيث انخفض متوسط التكلفة بنسبة 7.4%.

إكسبو

فيما يتعلق بالعقارات قيد الإنشاء في دبي، هناك اهتمام ملحوظ بالمناطق القريبة من موقع إكسبو 2020، مثل منطقة جنوب دبي ومنطقة أكويا أكسجين. أما عن المشاريع قيد الإنشاء في المناطق الراقية مثل نخلة الجميرا ومدينة محمد بن راشد ودبي هيلز استيت فهي لاتزال تجذب أنظار المستثمرين والمّلاك المحتملين نحوها نتيجة خطط الدفع الميسّرة ومواكبتها لأسلوب حياتهم.