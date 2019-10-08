12 مشروعاً إماراتياً في الحفل الختامي لمسابقة «رواد القصر»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظّم صندوق خليفة لتطوير المشاريع مؤخراً فعاليات المعسكر التدريبي الخاص بمسابقة رواد القصر بنسختها الإماراتية الثالثة في مركز خليفة للابتكار في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وذلك على مدار يومين متتاليين بحضور الأمير أندرو، دوق يورك ومؤسس «رواد القصر» العالمية، وموزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في الصندوق. وشهد المعسكر التدريبي لهذا العام تدريب 12 مشروع إماراتي مبتكر، وإعداد مبتكريها بشكل مكثّف ليكونوا على جهوزية تامة لتقديم مشاريعهم الريادية في الحفل الختامي الذي سيقام غداً.

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في الصندوق، إن الصندوق يسعى منذ تأسيسه إلى إعداد الكوادر الوطنية والاستفادة من طاقاتها وإمكاناتها الاستثنائية والمتنوعة، وجاءت اتفاقية التعاون مع مكتب الأمير أندرو، دوق يورك الذي أسس برنامج رواد القصر العالمي، والتي نصّت على أن يتولى صندوق خليفة نقل هذا البرنامج ونشره في منطقة الشرق الأوسط من خلال الدولة وإمارة أبوظبي تحديداً باعتبارها منارة الابتكار ومركزاً للتكنولوجيا وريادة الأعمال في المنطقة، لتؤكد التزام الصندوق باستراتيجيته الواضحة والمتمثلة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم المساعدة للمبتكرين الإماراتيين ومساندتهم لتحقيق النجاح والازدهار في مشروعاتهم.

اليوم الأول

وجاء تصريح الناصري خلال كلمتها أمام المشاركين والحاضرين في اليوم الأول من المعسكر التدريبي الإماراتي الخاص بالنسخة الثالثة من المسابقة، والذي تخلله أيضاً كلمة للأمير أندرو، دوق يورك، بصفته مؤسس رواد القصر العالمية، وكلمة لعارف الحمادي رئيس مجلس إدارة مركز خليفة للابتكار.

وسيتم خلال الحفل غدا الإعلان عن الفائزين الذين سيتأهلون لتمثيل الإمارات في مسابقة رواد القصر بنسختها الخليجية الثانية والتي ستقام في 27 نوفمبر في البحرين، كما سيستعد الفائزون لتمثيل الدولة في النسخة الرابعة من رواد القصر العالمية والتي ستقام فعاليتها في قصر سانت جيمس بلندن خلال ديسمبر 2019.