39 شركة أوروبية تطلع على فرص الاستثمار برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

استقبلت رأس الخيمة مؤخراً وفداً تجارياً أوروبياً يضم 39 عضواً من المملكة المتحدة وبلجيكا واليونان والمجر وإيطاليا يعملون في قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي وعلم الروبوتات والمدن الذكية والطاقة والبيئة والغذاء والتعبئة والمواصلات والنقل والسياحة والصحة والتصنيع. وهدفت الزيارة إلى بحث إمكانيات فرص الاستثمار التي توفرها الإمارة .

نظمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) فعالية خاصة للوفد في منتجع ريكسوس باب البحر بجزيرة المرجان لتعريفهم على طبيعة مزاولة الأعمال في المنطقة وأسلوب الحياة المميز في رأس الخيمة.