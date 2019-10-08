جمارك دبي تطور الخدمات في دوكامز والميناء الجاف

المصدر: دبي ـ البيان

قام أحمد محبوب بن مصبح المدير العام لجمارك دبي بزيارة ميدانية للاطلاع على سير العمل ومستوى الخدمات الجمركية المقدمة في مركز جمارك دوكامز (المنطقة الحرة لاستيراد وإعادة تصدير السيارات) ومركز جمارك الميناء الجاف التابعين لإدارة المراكز الجمركية البرية.

واطلع المدير العام لجمارك دبي على الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الجمركية وتسهيلات التفتيش المقدمة للمتعاملين في مركز جمارك دوكامز، لضمان الإنجاز السريع للمعاملات الجمركية من أجل تيسير حركة التجارة المشروعة وحماية المجتمع من مخاطر واضرار التجارة غير المشروعة.