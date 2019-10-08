«رولز رويس» تستبعد الوفاء بموعد صفقة محركات لطيران الإمارات

المصدر: دبي - سيد صالح

استبعدت شركة «رولز رويس» البريطانية إمكانية الوفاء باتفاق تزويد طيران الإمارات بمحركات لــ 70 طائرة جديدة خلال انعقاد فعاليات «معرض دبي للطيران 2019» الشهر المقبل.

وقال جون كيلي، نائب أول رئيس «رولز رويس» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في مقابلة صحفية: «إن إتمام الصفقة قد يتأجل بسبب قضايا متعلقة بالسعر وأداء الطائرات». وأضاف كيلي: «فيما يتعلق بالدورة المقبلة من معرض دبي للطيران، فلا نتوقع أي إعلانات كبرى».

وكانت الصفقة التي أعلنت عنها طيران الإمارات مع شركتي «إيرباص» و«رولز رويس» في فبراير الماضي تبلغ قيمتها 78,5 مليار درهم وتتضمن شراء 40 طائرة جديدة من طراز «إيرباص أيه 330» و30 طائرة من طراز «إيرباص أيه 350»، فضلاً عن تعديل الطلبيات السابقة التي لم تتسلمها طيران الإمارات بعد من الطائرة العملاقة من طراز إيرباص «أيه 380».

وكان تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، قد عبّر عن عدم رضا طيران الإمارات بسبب الأخطاء التي ترتكبها شركات تصنيع المحركات والطائرات عند تصنيع موديلات جديدة، وتؤدي إلى تأخير التسليم أو إلى عمليات إصلاح مكلفة بعد التسليم، ومؤكداً أن الناقلة لن تقبل أي طائرات جديدة لا تفي بتوقعاتها.