المركزي: اختبارات الجهد للمصارف إيجابية

المصدر: أبوظبي ــ البيان

قال معالي مبارك المنصوري محافظ المصرف المركزي أن القطاع المصرفي يواجه تحديات كبيرة. لكنه أكد خلال منتدى في أبوظبي أمس أن اختبارات الجهد للقطاع في ظل تراجع أسعار النفط كلها إيجابية ومطمئنة.

وأشار إلى أن المصرف يعمل مع الشركاء المحليين لوضع استراتيجية واضحة فيما يخص التحول الرقمي والشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث نهدف لوضع حلول من خلال الهوية الرقمية بما يسهم في تسريع المعاملات بحيث لا يستغرق فتح الحسابات للأفراد والشركات أكثر من ساعة.

وذكر أن نظام المدفوعات العربية الذي يتبناه صندوق النقد يتم تنفيذه حسب المخطط وسيسهم كثيراً في تعزيز وتسريع عمليات الدفع المتنوعة.