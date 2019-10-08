ولادة جديدة لبرج «سيتي تاور 1» بـ 1.5 مليار درهم

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

باشرت فرق عمل هندسية عمليات هدم برج سيتي تاور 1 الشهير في شارع الشيخ زايد تمهيدا لتشييد ناطحة سحاب جديدة في الموقع ذاته وبنفس الاسم. ويرتبط البرج القديم في أذهان سكان دبي وزوارها بوصفه من أوائل المباني التي ظهرت في بداية النهضة العمرانية للإمارة خلال تسعينيات القرن الماضي.

وكشفت مصادر «البيان الاقتصادي» أن شركة «أتش أند أتش» مطورة المشروع قد أسندت مهمة التصميم الهندسي والمعماري للبرج الجديد الى شركة بيلي كلارك العالمية التي ذاع صيتها بعدما صممت أيقونات ضخمة من بينها برجي بتروناس في ماليزيا ومركز التجارة العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت المصادر إن عمليات الهدم للبرج القديم ستنتهي في نهاية العام الجاري على أن يجري إنجاز بناء ناطحة السحاب الجديدة في 2022 بقيمة إجمالية تصل الى 1.5 مليار درهم، موضحة ان البرج القديم كان يضم 16 طابقاً مُعدة للأغراض المكتبية وبلغ ارتفاعه 65 مترا، أما البرج الجديد فيتكون من 83 طابقا ويتجاوز ارتفاعها 300 متر وتضم 608 شقق سكنية، فضلا عن مكاتب تجارية تبلغ مساحتها 4650 مترًا مربعًا.

وسيتميز المدخل الرئيسي لناطحة السحاب الجديدة بفناء ضخم يربطه بـ 705 أمتار مربعة للبيع بالتجزئة وبموقف السيارات متعدد الطوابق الذي سيتسع إلى 1253 مركبة.