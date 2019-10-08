5.5 تريليونات درهم تحويلات بين البنوك في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي: عبد الحي محمد

كشفت إحصاءات المصرف المركزي، عن زيادة التحويلات بين البنوك العاملة في الدولة، لتصل إلى 5.5 تريليونات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 5 تريليونات لذات الفترة من العام الماضي، بزيادة مقدارها 435 مليار درهم، وبنسبة نمو بلغت 8.6 %. وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي قيمة التحويلات المنفذة بين البنوك العاملة والأفراد في الإمارات، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية، بلغت 8.1 تريليونات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، منها 5 تريليونات و515 مليار درهم، تحويلات بين البنوك، و2 تريليون و575 مليار درهم، تحويلات بين الأفراد.

وبلغت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 169 مليار درهم.

وكشفت الإحصاءات عن أن مايو الماضي، تصدر الشهور التسعة في السحوبات، بإجمالي 25.3 مليار درهم، بينما كان شهر يونيو هو الأقل، بقيمة 14.1 مليار درهم.