«سي إن إن»: دبي عاصمة عالمية لليخوت الفاخرة

المصدر: دبي ـ سيد صالح

وصفت شبكة «سي إن إن» الأمريكية دبي بأنها عاصمة عالمية لليخوت الفاخرة.

ونشرت الشبكة أمس تقريراً خاصاً عن اليخوت الفاخرة عموماً، إلا أنها ركزت على اليخوت الراسية في دبي، وذكرت أن السبب في ذلك هو أن دبي تشهد توسعاً مطرداً في البنية التحتية لصناعة اليخوت الفاخرة في إطار سعيها لاعتلاء مكانة العاصمة العالمية في هذه الصناعة.

وأوضح التقرير أن ثمة رموزاً عديدة شاهدة على تحول دبي إلى مدينة عالمية حتى صارت «مدينة الذهب» التي يعلمها الجميع الآن، ومن هذه الرموز البنايات الشاهقة، الفنادق بالغة الفخامة والمطاعم الراقية، إلا أن ثمة رمزاً بعينه يتمتع بخصوصية شديدة في الدلالة على ثراء دبي، وهو يخوتها الفاخرة التي يتزايد عددها .

وأفاد التقرير بأن الدورة الأخيرة من معرض دبي الدولي لليخوت شهدت مشاركة أكثر من 450 من أكثر اليخوت فخامة على مستوى العالم.