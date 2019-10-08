«فوربس»: دبي تشهد صعوداً للأعمال الحرة

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت مجلة «فوربس» الأمريكية أن دبي تشهد نهضة حقيقية في الأعمال التجارية الحرة، وصارت سوقاً مزدهرة لأصحاب المواهب والقدرات المتميزة، الذين يعملون ويمارسون أنشطة تجارية مربحة عبر شبكة الإنترنت.

ونشرت المجلة تقريراً، أمس، بعنوان «ثورة الأعمال الحرة تشهد صعوداً في دبي»، وأكدت أن مشهد الأعمال الحرة في دبي مختلف ومغاير تماماً عن أي مدينة أخرى، كون النشاط التجاري المستقل في دبي يتميز بقدر أكبر من الشمولية، وبالتركيز على كل من العملاء، الأفراد والشركات، دون تمييز أي منهما عن الآخر.

وأوضح التقرير أن اهتمام دبي بالعمل الحر يأتي في إطار اهتمامها بكل ما هو جديد عموماً، وتقبلها بسهولة للأشياء المبتكرة، فضلاً عن إصرارها على امتلاك ثقافة عصرية واقتصاد متنوع.