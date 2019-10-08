38 خدمة ذكية تقدمها «التربية» مع نهاية العام

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أوضح عادل المرزوقي مدير إدارة إسعاد المتعاملين في وزارة التربية والتعليم، في تصريح لـ«البيان الاقتصادي» «أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تحويل خدماتها إلى خدمات ذكيه تحاكي متطلبات العصر وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتستهدف الارتقاء بمستوى خدماتها الذكية لتحقيق أفضل درجات الجودة خلال المرحلة المقبلة، حيث يبلغ عدد الخدمات الذكية ذات الأولوية المقدمة نحو 50 خدمة، منها 15 خدمة إلكترونية، وتعتزم الوزارة وصول خدماتها الذكية إلى 38 خدمة في نهاية العام».

وأوضح «أن الخدمات التي توفرها الوزارة عبر تطبيقها المحدث الجديد 9 خدمات ذات الأولوية، ومنها «طلب معادلة شهادة دراسية تعليم عام خارج الدولة»، وتوفر الخدمة إمكانية معادلة الشهادات الدراسية الصادرة عن مؤسسات التعليم العام للصفوف الدراسية «10-11-12» والشهادات الفنية من داخل وخارج الدولة.

وتابع: «إن طلب معادلة المؤهلات الجامعية، وطلب تصديق الشهادات الدراسية للتعليم العام، وطلب بعثة دراسية، وطلب الإفادة عن مؤسسة تعليمية أو برنامج دراسي للدراسة خارج الدولة، وطلب تقييم وتشخيص الطلبة من أصحاب الهمم جميعها متاحة عبر تطبيق وزارة التربية والتعليم على الهاتف المتحرك».

وأشار إلى طرح الوزارة سلسلة خدماتها الذكية فائقة المستوى، إلى جانب باقة تستهدف جمهور المتعاملين مع التربية، ولا سيما أولياء الأمور، إلى جانب الطلبة، منوهاً بأن وزارة التربية ماضية في الارتقاء بجودة خدماتها، وإضافة المزيد من الخدمات الذكية إلى باقة ما تقدمه لجمهور المتعاملين وأولياء الأمور والطلبة، والمجتمع بوجه عام.