«صحة دبي» تستعرض خدمات ومميزات تطبيق «DHA»

المصدر: دبي - البيان

تستعرض هيئة الصحة في دبي، حزمة من خدماتها ومبادراتها وتطبيقاتها الذكية والمبتكرة الهادفة إلى تقديم خدمات سهلة وميسرة تلبي احتياجات المتعاملين وتحقق رضاهم.

وقال وليد الظهوري رئيس قسم تطوير التطبيقات بهيئة الصحة بدبي: «إن الهيئة حرصت خلال مشاركتها بالمعرض على تعريف الجمهور ورواد المعرض بالمميزات والخدمات المتعددة التي يقدمها تطبيقها الذكي «DHA» والذي يتضمن كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالمريض، ونتائج تحاليل المختبر والفحوصات الطبية ووصفات الأدوية والمواعيد، وخدمات التبرع بالدم، وخدمات اللياقة الطبية، وغيرها من التفاصيل التي تهم المرضى والمتعاملين بشكل عام.