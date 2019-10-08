بلدية عجمان تطلق «تصديق»

المصدر: دبي - البيان

دشن عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان نظام تصديق بنسخته الرابعة والتي تتضمن خدمة تصديق العقود التجارية والتي تحتوي على العديد من التكاملات مع عدة جهات لتقليل عدد زيارات المتعامل لعدة جهات ومن ضمنها دائرة التنمية الاقتصادية من خلال منصة الحكومة الرقمية وشركة الصرف الصحي، جاء ذلك خلال زيارته لمنصة حكومة عجمان والذي تشارك به الدائرة بجانب 12 جهة بالإمارة.

وبين أن الدائرة تسعى لتقديم أفضل الخدمات لجمهور المتعاملين ومن بينها خدمة تصديق والتي تسعى لتسخير الابتكار في خدمة المتعاملين وتحسين تجربتهم والتأثير بشكل إيجابي في نمط حياتهم، من خلال استخدامهم لبوابة إلكترونية موحدة تتوافق مع تطلعاتهم واحتياجاتهم لإتمام إنجاز كافة الإجراءات ودفع الرسوم من مكان واحد بشكل سهل وسريع.