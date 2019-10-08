تطبيق يسهل الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

تعرض القيادة العامة لشرطة دبي خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية، مجموعة من أبرز خدماتها ومنصاتها وتطبيقاتها الذكية التي توفرها على الهواتف، وذلك في إطار حرصها على التواصل مع أفراد المجتمع بسهولة ويسر من أجل العمل على تقديم الخدمات الذكية لهم، وتعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعادهم. وتفصيلاً، عرضت شرطة دبي خدمة «ecrime» التي توفرها عبر التطبيقات الذكية وعبر منصة خاصة على الموقع الإلكتروني بهدف تمكين أفراد المجتمع من الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية بطريقة سهلة.

وقدم الملازم أحمد إبراهيم من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، شرحاً حول خدمة «ecrime» إلى زوار منصة شرطة دبي، موضحاً أنها عبارة عن خدمة معنية بتلقي بلاغات وشكاوى الجرائم المتعلقة بالإنترنت والتي تشمل: «الابتزاز الإلكتروني، الاختراق الإلكتروني، التحويلات المالية، والبطاقة الائتمانية وغيرها».