دفع ذكي لرسوم وأمانات وغرامات القضايا في دبي

المصدر: دبي - البيان

سلطت محاكم دبي، الضوء على خدمة «الدفع الذكي لرسوم وأمانات وغرامات القضايا»، خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية»، مستعرضةً المزايا التفاعلية التي تتيح بناء واجهات متكاملة للدفع الذكي، مع قابلية الاستخدام عبر الموقع الإلكتروني، دون الحاجة لتسجيل الدخول.

وتندرج مشاركة المحاكم في الحدث السنوي، في إطار التزامها المستمر بتعزيز الوعي حول أهمية تسخير أحدث الابتكارات التكنولوجية والأنظمة الإلكترونية والإدارية الداعمة لجهود إسعاد المتعاملين، باعتبارها الغاية الأسمى للعمل الحكومي في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشارك المحاكم في المعرض الأضخم من نوعه إقليمياً، بمحفظة واسعة من الخدمات الذكية، والمصمّمة خصيصاً لتطويع التكنولوجيا المتقدمة في تسهيل إجراءات التقاضي، وتعزيز كفاءة وفعالية أداء المنظومة القضائية، بما يتواءم ومسيرة التحول الذكي الذي تقودها دبي، لتصبح عاصمة عالمية للمستقبل. وتسمح الخدمة المبتكرة، بسداد رسوم وتأمينات وغرامات القضايا لكل الخدمات التي لا تندرج حالياً تحت مظلة تسجيل القضايا السالفة أو الطلبات الذكية، والتي يتم تحديدها من قبل أمناء السر أو مديري الدعاوى في نظام القضايا، دون الحاجة إلى تحمل عناء الحضور إلى مقر محاكم دبي.

وأوضح طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي: «إنّ خدمة الدفع الذكي لرسوم وأمانات وغرامات القضايا، تكتسب أهمية بالغة، كونها استكمال حقيقي لجهود محاكم دبي، لتوفير منصات موثوقة ومتكاملة للدفع الإلكتروني والذكي، دون الحاجة إلى تسجيل الدخول أو زيارة مقر المحاكم، ما يصب في خدمة التوجه الوطني نحو ترجمة أهداف «استراتيجية دبي للمعاملات اللا ورقية»، في ترسيخ دعائم السعادة والرفاهية، وتوفير السبل الضامنة لتلبية متطلبات استشراف وصنع المستقبل.