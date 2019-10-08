«رفاهية» يقيس مستوى الإنهاك عند الأطباء

المصدر: دبي - نورا الأمير

كشف مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، عن تطبيق «رفاهية» لقياس مستوى الإنهاك لدى الموظفين في القطاع الصحي، من خلال تحديد ملامح الوجه بكاميرات المراقبة في المستشفيات والمراكز الصحية، وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي، على فترة زمنية محددة، وقياس العوامل العاطفية المؤثرة، مثل الغضب والسعادة والقلق والتوتر وغيرها، بهدف الوقاية من الوصول إلى مراحل متقدمة من الإنهاك الوظيفي.

ويقوم التطبيق بحسب الدكتور عادل سجواني: «بالتنبؤ وقياس مستوى الإرهاق لدى الموظفين خاصة الأطباء، لافتاً إلى أن الدراسات العالمية، أكدت تعرض 2 من أصل 3 أطباء للإنهاك، ما يؤدي إلى وقوع أخطاء طبية، بشكل ينعكس على مسألة الرعاية الصحية، ومستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى.