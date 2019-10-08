«راشد هولوجرام» يوعي بنظام التقاعد

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق صندوق أبوظبي للتقاعد مشروع موظف إسعاد المتعاملين الافتراضي «راشد هولوجرام»، و«رحلة المتعامل الافتراضي» اللذين يهدفان إلى توعية جمهور المتعاملين بنظام التقاعد وقانون المعاشات بطريقة مبتكرة، وكذلك الإجابة عن استفسارات المتعاملين بطريقة بسيطة ومرنة مباشرة.

وأشار الصندوق إلى أن إطلاق الخدمات الجديدة يأتي تماشياً مع أجندة حكومة أبوظبي الرقمية الهادفة إلى توفير جيل جديد من الخدمات الحكومية وتبني أحدث الابتكارات التقنية التي تدعم الأعمال وتؤدي لإحداث نقلة نوعية وشاملة لتقديم تجربة فريدة للمتعاملين تضمن سعادتهم.

وأوضح الصندوق أن خدمة «راشد هولوجرام» أو موظف إسعاد المتعاملين الافتراضي تعتمد على شخصية الصندوق الافتراضية «راشد»، والذي يقوم بدور مستشار افتراضي للمتعاملين عن طريق خاصية «الهولوجرام» أو التصوير التجسيمي، بحيث يتيح للمتعاملين من زوار المعرض طرح أي أسئلة تدور في أذهانهم حول نظام التقاعد في إمارة أبوظبي.