«المراصفة الذكية» يسهل حركة السفن

المصدر: دبي ــ مرفت عبد الحميد

استعرضت جمارك دبي، خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، «نظام المراصفة الذكي»، الذي يسهل رسو السفن التجارية في خور دبي، لتفريغ وتحميل البضائع، باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أحمد الدليل مدير إدارة المراكز الجمركية الساحلية في جمارك دبي لـ «البيان»: «إن «نظام المراصفة الذكي»، يمكن طواقم السفن التجارية التي تبحر عبر خور دبي، من إنجاز معاملاتها إلكترونياً، عبر الخدمات الذكية التي يوفرها النظام، حيث يتيح النظام لطواقم السفن التجارية المتجهة نحو خور دبي، أن تتقدم إلى غرفة العمليات في مركز جمارك خور دبي، التابع لإدارة المراكز الجمركية الساحلية، بطلبات التسجيل لشحناتها في النظام إلكترونياً، باستخدام الأجهزة الذكية».