«الصحن الذكي» يشجع على تناول الأطعمة الصحية

المصدر: دبي ــ مرفت عبد الحميد

استعرضت 3 طالبات في السنة الرابعة بكلية الهندسة في جامعة الإمارات هن: عائشة موسى وموزة أحمد الكلباني وصغيرة حامد النعيمي، مشروعهن «الصحن الذكي»، المربوط بتطبيق الكتروني يمكن تحميله من «الأندرويد» و«الآب ستور»، ويعمل على فكرة تعزيز تناول الأطعمة الصحية والتشجيع على اختيار الأكل الصحي.

وقالت الطالبات:«لا شك أن الحرص على تناول أكل صحي شيء ضروري جداً لأجسادنا وصحتنا، كما أن المحاولات المستمرة للتمتع بصحة جيدة عن طريق إتباع الحميات الغذائية لن يكتمل إلا بتحديد السعرات الحرارية التي تحتاجها أجسامنا يومياً من أجل فقدان الوزن».