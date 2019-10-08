«آنكـر» تطرح تقنيات الشحن السريع

المصدر: دبـــي - البيان

كشفت «آنكر إنوفيشنز Anker Innovations» المزودة بتقنية الشحن السريع «باور ديليفري (PD)»؛عن عدد من منتجاتها في جيتكس؛ والتي شهدت المنتجات إقبالاً وشعبية متزايدة، حيث إنها مصممة لتوفير أسرع عملية شحن ممكنة في أقصر وقت لأي أجهزة تعتمد على منافذ الـ«USB-C» أو الأجهزة التي تعتمد على كابلات «لايتنينغ» الموصلة للطاقة، والتي تدعم تقنيات الشحن السريع «باور ديليفري (PD)».

وقال فراز مهدي، مدير المبيعات الإقليمي في شركة «آنكــر» بالمنطقة: «تنعكس ابتكارات شركة (آنكر) على منتجاتها، فعلي عكس معظم أجزهو الشحن التي تعتمد تقنية الشحن السريع (باور ديليفري PD) التي تم تطويرها وتحسينها لشحن جهاز واحد فقط؛ فإن ملحقات (آنكر) تلبي احتياجات أجهزة متعددة دون المساس بمستويات سرعة الشحن.