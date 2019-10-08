«سبيكترامي» تطلق حملة للدفاع السيبراني

المصدر: دبي - البيان

شهد معرض جيتكس أمس، فعالية شركة «سبيكترامي» المتخصصة في مجال توزيع منتجات وحلول الأمن السيبراني وتقديم القيمة المضافة حول «أمن الدفاع السيبراني التنبئي 2019»، ضمن حملة تنفذها الشركة في ثماني مدن لسبع دول.

وستنتقل الفعالية فيما بعد إلى مسقط والكويت والرياض والدمام والقاهرة وإسطنبول. وتهدف هذه المبادرة إلى تثقيف المؤسسات حول مزايا نهج الأمن السيبراني التنبئي مقابل النهج القائم على الوقاية أو الكشف للتهديدات الذي يجعل المؤسسات عرضة للخطر في بعض الحالات.

وقال أناند شودا، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيكترامي»: «نحن سعداء بنجاحنا في أولى فعالياتنا في دبي، وأنا على يقين بأن سلسلة الفعاليات القادمة بجانب التي أقيمت في دبي ستوفر منصة ممتازة لجميع خبراء الصناعة والمتخصصين في مجال أمن المعلومات. وبالتعاون مع شركائنا نعتزم معالجة التحديات التي يواجهها المستخدمون النهائيون، ليس فقط من منظور المنتج أو الحل، ولكن من جانب الإطار والسياسة أيضاً. لقد حان الوقت لقادة الصناعة لتبني تقييم الأمن السيبراني التنبئي بدلاً من نهج الأمن الوقائي».