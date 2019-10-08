«نت آب» تقود استراتيجيات الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي ـ البيان

أكدت شركة «نت آب NetApp» المتخصصة بالأنظمة السحابية الهجينة على زيادة استخدام حلولها في دولة الإمارات، حيث تركز الشركة على تشجيع المؤسسات على الاستفادة من مزايا وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تمكين البيانات، وتعزيز مبادرات التحول الرقمي.

وقال فادي كنفاني، المدير العام والعضو المنتدب لشركة «نت آب» في منطقة الشرق الأوسط على هامش مشاركة الشركة الأمريكية في معرض جيتكس 2019: تركز جميع الشركات في مبادرات التحول الرقمي على الوصول إلى البيانات وإدارتها واستخدامها بشكل فاعل.

وتبدو جليةً المزايا الكبيرة التي تجنيها الشركات من تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن السحابة.

ومن خلال خدمات البيانات السحابية الهجينة، تمكن NetApp عملاءها من وضع رؤيتهم موقع التنفيذ من أجل مواكبة التغيرات التي يشهدها السوق وتعزيز نجاح الشركات.

وتركز الشركة في جيتكس على توضيح آلية عمل «نت آب» في تمكين الشركات من الاستفادة من مزايا السحابة الهجينة وتقنية الذكاء الاصطناعي معاً، بغية تحويل بياناتها إلى أصول استراتيجية تسهم في تطوير أعمالها.