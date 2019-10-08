«إيرباص» تعرض ابتكارات التجوال الهجين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة إيرباص، مزود الاتصالات الآمنة والحلول التعاونية، عن طرحها «دابات للتجوال الهجين»،أحدث حلولها المدمجة بين قوة الاتصالات الآمنة والتكنولوجيا الابتكارية، والذي يجمع بين مزايا محطة «تاكتيلون دابات» الهجينة وتطبيق «تاكتيلون آغنت 800» من «ايرباص»، وذلك خلال فعاليات دورة هذا العام من معرض «جيتكس»، حيث تسجل هذه التقنية ظهورها الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمتاز الحل الجديد بسهولة استخدامه في العمليات اليومية، لا سيّما في ظل استفادته من تقنية الانتقال السلس بين الشبكات، الأمر الذي يضمن أمن العمليات والمرونة العالية للشبكات. وتجمع محطة «تاكتيلون دابات» الهجينة من «ايرباص» بين اتصالات شبكتي «تيترا» والـ«إل تي إي» (LTE) في محطة واحدة فريدة من نوعها.

وبالتالي، يستطيع المستخدمون أداء مهامهم اليومية دون أن ترتبط قدرتهم على الاتصال بتوفر تغطية شبكات «تيترا» فحسب.

ويُعتبر «تاكتيلون آغنت 800» تطبيقاً مخصصاً للأجهزة الذكية مثل «تاكتيلون دابات»، حيث يُتيح استخدام مزايا مثل «الضغط للتحدث» وإشعارات الحالة ونقل البيانات والرسائل النصية وإرسال الصور واتصالات الطوارئ على أجهزة «تاكتيلون دابات».

وعلاوةً على ذلك، يوفر الحل خاصية إجراء المكالمات الجماعية، سواء مع الأجهزة الأخرى أو غرفة التحكم.