جنرال موتورز تعزّز الاتصال والأمان على الطرق

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جنرال موتورز على هامش مشاركتها في معرض جيتكس 2019، أن نظامها الرائد للسلامة داخل السيارة «OnStar» سيتوفر في منطقة الشرق الأوسط خلال العام المقبل. وستكون هذه الخدمة القائمة على الاشتراك فريدة من نوعها في المنطقة، وستوفر ميزات متكاملة للسلامة والمساعدة مدعومة بعامل بشري لتوفير راحة البال والطمأنينة أثناء القيادة.

ومنذ عام 1996، ساهمت OnStar في تعزيز الثقة والراحة لدى المستخدمين من خلال تقديم أعلى مستويات الجودة والابتكار وتوفير التفاعل البشري عند الحاجة. وتعزز هذه الخدمة السلامة والأمان، حيث تدرك أن العامل الأهم للتعامل مع حوادث السيارات أو ثقب الإطارات أو سرقة السيارة هو معرفة وقت حدوثها على الفور. وعند حدوثها، سيكون مستشار OnStar على استعداد تام لتقديم يد العون. وهذا المستشار هو شخص حقيقي تتمثل مهمته في جعل الرحلات على الطريق أكثر أمناً وأماناً.

وقال غاري ويست، المدير الإداري لعمليات OnStar الشرق الأوسط وحلول التنقل المستقبلية في جنرال موتورز إفريقيا والشرق الأوسط: «نحن نعلم أن المستهلكين يريدون أن يكونوا أكثر اتصالاً من أي وقت مضى، وأن يعززوا تجربتهم بدءاً بالهاتف الجوال في أيديهم وصولاً إلى السيارة التي يقودونها. وفي سياق الارتقاء بتجربة اقتناء سيارة من جنرال موتورز إلى مستوى جديد، يمكن لخدمة OnStar أن توفر راحة البال في كل رحلة. ونحن فخورون جداً بالإعلان عن تقديم OnStar في منطقة الشرق الأوسط، وتقديم خدمات متصلة داخل السيارة مدعومة باتصال بشري حقيقي».