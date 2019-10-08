«اميتاك» تعرض ابتكاراتها لتحويل الأعمال

المصدر: دبي - البيان

تستعرض اميتاك انتربرايز سوليوشنز، لحلول المشروعات، بعضاً من المجموعة الأكثر ابتكاراً لحلول المشروعات في جيتكس هذا العام. وقد حصلت اميتاك مؤخراً على جائزة GEC لعام 2019عن «أفضل مبادرة لتحويل الأعمال».

تُعد اميتاك من الشركات الرائدة في مجال حلول المشروعات، حيث تقدم خدمات التحول الرقمي والخدمات التكنولوجية بداية من الفكرة وحتى التنفيذ من خلال الجمع بين المواهب والتكنولوجيا والحلول الآلية والابتكار مع منصاتنا التشغيلية على مستوى المشروع.

قال جوثام راج، الرئيس التنفيذي لشركة اميتاك انتربرايز سوليوشنز "نريد ضمان حصول عملائنا وكذلك الصناعة على أفضل الابتكارات من جانبنا، بما يساعد الشركات. وطالما كانت جيتكس منصة رائعة لنا ولصناعة التكنولوجيا للتواصل مع المتخصصين في هذا المجال والتعلم من رواد الأعمال وتقديم أفضل الحلول لعملائنا.

تضمنت أهم الخدمات المقدمة من اميتاك في جيتكس هذا العام، إدارة المرافق بمساعدة الكمبيوتر وحل لإدارة العقارات والمرافق وCardNext؛ وهو أحد الحلول المتخصصة في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى FieldINSPECT ومركز العمـــليات الأمنية وتكنولوجيا ساب وأروبا وافاي وأزور ستاك وجرين لاك.