«ديفكوم» تطرح حلول التكنولوجيا السحابية

المصدر: دبي - البيان

عرضت شركة ديفكوم تكنولوجي، وهي موزع القيمة المضافة الرائد في المنطقة بعضاً من أحدث الابتكارات والحلول في مجال الاتصالات الموحدة والتعاون في معرض جيتكس 2019.

وقال رانجان جورج الرئيس التنفيذي للشركة: دخلت ديفكوم تكنولوجي في مجال الحلول السحابية لتلبية نمو الخدمات السريعة في هذه المنطقة، وذلك من خلال العمل عن كثب مع شركائها، على سبيل المثال يالينك، يستار، دراي تك، ايس راب.

وقد تم تقديم ايس راب كواحدة من أحدث الإضافات إلى حزمة العلامة التجارية لشركة ديفكوم باعتبارها البديل الوحيد والأكثر فعالية لخادم Exchange Server، مكتب 365 أو الجناح ج.

وقد قدمت يالينك، باعتبارها مزود خدمات الهاتف الذكي الأولى على العالم الخدمات الســــحابية لإدارة يالينك لمجموعة الهواتف T5 كجزء من عروض المنتجات والخدمات الجديدة للعلامة التجارية.

أثبتت يالينك أيضاً بأنها الأولى في المجال من خلال إدراج الاتصالات الموحدة إلى الخدمات السحابية باستخدام منصة Yeastar Cloud PBX Platform ومنصة Yeastar Management Plane (YMP)، باعتبارها منصة الاتصالات الموحدة التي تستند إلى الخدمات السحابية، والتي لديها القدرة على تقديم خدمات الهاتف الخاصة عالية المستوى.