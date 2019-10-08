«نسما» تعتزم إنشاء مصنع لتقنيات الجيل الخامس بالتعاون مع «هيتيرا»

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

قال صلاح سامي السنيد، الرئيس التنفيذي لدى شركة «نسما للاتصالات والتقنية»: إن الشركة أجرت خلال مشاركتها في معرض جيتكس عدة اتفاقيات مع مؤسسات عالمية تستهدف نقل وتوطين التقنية في منطقة الخليج، أبرزها اتفاقية مع «هيتيرا» المصنعة لأجهزة إرسال واستقبال الراديو وأنظمة الراديو بهدف طرح حلول الاتصالات الخاصة بالمهام الحرجة لمشاريع السلامة العامة والمدن الذكية في أسواق الإمارات والمنطقة.

وتعد «هيتيرا» واحدة من الشركات المتخصصة عالمياً في توفير حلول الاتصالات اللاسلكية المتنقلة الاحترافية والتي تمتلك حضوراً في أكثر من 40 بلداً.

وأضاف السنيد أن المجموعة السعودية تعتزم بناء مصنع لإنتاج التقنيات المتقدمة والتي تعتمد الجيل الخامس ولم يتقرر مكان المصنع بعد، وقد يكون في السعودية أو الإمارات، مشيرا الى التزام «نسما» بتعزيز محفظة خدماتها المحلية من التقنيات المقدمة، مما يتيح لنا استكشاف فرص جديدة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بالكامل. وكانت «نسما» دوماً وستظل تواصل التزامها بتلبية متطلبات عملائها وفق أعلى معايير جودة الخدمات والمنتجات.

وتشارك «نسما» في أسبوع جيتكس للتقنية كجزء من خططها التوسعية في المنطقة لتلبية متطلبات المشاريع واسعة النطاق الخاصة بالمدن الذكية، والاتصالات الخاصة بالمهام الحرجة، والسلامة العامة، ونظم الطاقة وتكنولوجيا وخدمات الطاقة.

و«نسما» هي شركة متخصصة في المقاولات الهندسية والشراء والتوريدات ومكاملة النظم ضمن قطاع البنية التحتية للطاقة والاتصالات.

ونجحت «نسما» بتسليم مشاريع بنية تحتية كبيرة في المملكة العربية السعودية ضمن قطاعات البنية التحتية للطاقة والاتصالات لدى عملاء رئيسيين مثل وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واللجنة الملكية لمدينتي جُبيل وينبع، والهيئة العامة للموانئ السعودية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية والمناطق التقنية، وميناء الملك عبد الله، والشركة السعودية للكهرباء، والشبكة الوطنية، وأرامكو، ومرافق، والشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد).