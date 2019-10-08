«فسح» السعودية تستعرض منظومتها للاستيراد والتصدير

المصدر: دبي- البيان

تشارك المملكة العربية السعودية في «أسبوع جيتكس للتقنية 2019» بصفتها الشريك الاستراتيجي للمعرض في دورته التاسعة والثلاثين، ممثلة بالمنظومة الوطنية الموحدة لكافة أنشطة الاستيراد والتصدير «فسح».

وتستعرض المنصة الذكية لتقديم الخدمات اللوجستية أحدث تقنياتها، إذ تعرف زوار جناح منصة «فسح» على نافذة الدفع الإلكترونية «FASAH PAY» التي أنهت جميع العمليات المالية الورقية المتعلقة بالاستيراد والتصدير لتصبح إلكترونية موفرّةً بذلك الموثوقية والمرونة للعملاء، كما شاهدوا رحلة عملية الاستيراد والتصدير في الماضي وكيف أعيدت هندسة الإجراءات لتصبح رحلة سلسة من خلال النظم المشمولة في المنصة، مثل «نظام إدارة الشاحنات» الذي تم إطلاقه مطلع هذا الشهر ويهدف لرفع الطاقة الاستيعابية للموانئ لاستقبال شاحنات النقل وتسريع إجراءاتها وبالتالي تعزيز ونمو حركة الاستيراد والتصدير.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً عبدالعزيز الشامسي إن «فسح) تعد أولى منتجاتنا ونهدف من خلالها إلى تقليل وقت وتكلفة إعداد وتسليم ومعالجة الوثائق التجارية ووثائق الشحن، والإسراع في عمليات التخليص الجمركي للبضائع. وبما أنها تمثل بوابة إلكترونية موحدة، فإنها تربط بين جميع الجهات ذات العلاقة بالاستيراد والتصدير، سواء كانت جهات حكومية أو جهات من القطاع الخاص، لتمكين المتعاملين من تقديم البيانات اللازمة لإجراءات الاستيراد والتصدير، والحصول على الإفادات والموافقات إلكترونيًا في أي وقت ومن أي مكان».

وأشار إلى أن مشاركة «فسح» في الأسبوع الأهم في أجندة الفعاليات المتخصصة في مجال التكنولوجيا في الشرق الأوسط سيكون فرصة ملائمة للغاية للتعريف بأفضل الحلول الإلكترونية المبتكــرة التي تساعد على تحقيق التبادل الفعال للمعلومات والسلع والخدمات عبر القطاع الحكومي وقطاع الأعمال في المملكة.

وتعد منصة «فسح» باكورة مبادرات الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل)، إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة.