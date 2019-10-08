حكومة عجمان تطلق مشاريع لدعم مسيرة التحول الرقمي

المصدر: عجمان - البيان

شهدت منصة حكومة عجمان خلال فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2019» إطلاق عدد من الخدمات والمشاريع الجديدة التي تعزز مسيرة التحول الرقمي في الإمارة، كما حظيت المنصة بإقبال كبير من قبل الزوار الذين تعرفوا على خدمات الجهات المشاركة، واستفادوا من الورش المتنوعة التي تنظمها حكومة عجمان الرقمية بالتعاون مع عدد من المؤسسات المشاركة.

ودشن الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان، نظام أتمتة العمليات الآلية‬‪‫ ‬‪والذي يهدف إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي ويركز على تحسين تجربة العملاء بشكل شامل لتسهيل المراجعات وتحقيق بيئة أعمال مزدهرة، كما حولت الدائرة خدمات الإدارة البحرية التي تضم 12 خدمة إلى خدمات رقمية في إطار سعيها لتقديم خدمات تتصف بالمرونة والكفاءة.

ودشنت «بلدية عجمان» أيضاً نظام رقيب الذي يمكن موظفي التفتيش من إنجاز مهامهم في مواقع العمل كتحرير وتحصيل المخالفات واستلام طلبات التفتيش الجديدة بشكل لحظي.

ووقعت غرفة تجارة وصناعة عجمان اتفاقية تعاون مع شركة ثمار للاستشارات الضريبية بهدف تعزيز التعاون المشترك وتقديم خدمات نوعية في الاستشارات الضريبية تستهدف رواد الأعمال والتجار وأعضاء غرفة عجمان.