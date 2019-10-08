هيئة أبوظبي الرقمية تتبنى حلول «مايكروسوفت» لتعزيز الخدمات الحكومية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «هيئة أبوظبي الرقمية» عن اختيار حلول داينمكس 365 وPower BI من مايكروسوفت إلى جانب باقة من أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتعزيز التجربة الرقمية الذكية للمواطنين والمقيمين.

وقال سعيد الملا، المدير التنفيذي لشؤون الخدمات الحكومية من هيئة أبوظبي الرقمية: «سنتمكن من خلال تبني حلول مايكروسوفت الذكية من بناء منصة ذكية لخدمة العملاء قادرة على تلبية طموحات وتطلعات قيادتنا الرشيدة في تيسير وتطوير معاملات المواطنين والمقيمين مع جميع الجهات الحكومية في أبوظبي».

وأضاف: «سنتمكن من خلال حلول إدارة علاقات العملاء المقدمة كخدمة ضمن حزمة داينمكس 365 من تطوير تجربة سلسة للمواطنين تشمل جميع القنوات الخدمية الرقمية، إضافةً إلى تيسير سير العمل، وإتاحة قدرات فريدة وغير مسبوقة للأطراف المعنية والموظفين الميدانيين في اتخاذ القرار».

يذكر أن هيئة أبوظبي الرقمية تأسست لقيادة المستقبل الرقمي في الإمارة من خلال تبني واتباع أفضل الممارسات العالمية، وتدعم الهيئة التحول الرقمي لحكومة أبوظبي من خلال الاستراتيجيات والمعايير الهادفة إلى رفع مستوى الأداء الحكومي.