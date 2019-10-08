وزارة المالية تعرض أبرز تحديثات خدمات الموردين

المصدر: دبي - البيان

عقدت وزارة المالية ورشة عمل تخصصية تحت عنوان «تبسيط رحلة المتعامل»، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، استعرضت خلالها أهم التطورات والتحديثات التي طرأت على خدمات الموردين من تسجيل وتجديد، والمزايا التي توفرها الوزارة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة، حرص الوزارة على تحقيق الريادة من خلال اعتماد أفضل الممارسات، ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية التي من شأنها تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة والارتقاء بجودتها، بما يعكس التزام الوزارة بتعزيز ثقة المتعاملين ورفع مستويات رضاهم عن الخدمات التي تقدمها، فضلاً عن دعم وتعزيز أداء قطاع الأعمال وخاصة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لضمان تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في الدولة.

وقالت: «يمثل أسبوع جيتكس للتقنية منصة مثالية تمكن الوزارة من استعراض ممارساتها في مجال التحول الرقمي ومن التواصل بشكل مباشر وفعال مع المتعاملين لمعرفة آرائهم وملاحظاتهم حول الخدمات التي تقدمها الوزارة وسبل تطويرها والارتقاء بمستوياتها.

كما توفر هذه المشاركة فرصة لفريق عمل الوزارة للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية، وبحث إمكانية الاستفادة من هذه التطبيقات ضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة».

وتناولت الورشة التي استهدفت المتعاملين بهذه الخدمات وزوار أسبوع جيتكس للتقنية أهم التطورات التي طرأت على خدمات الموردين من تسجيل وتجديد، والتي أسهمت بتبسيط رحلة المتعامل ومنها إجراءات التسجيل الجديدة المتعلقة بشروط التسجيل في سجل الموردين الاتحادي.