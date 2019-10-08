«دو» تستعرض 3 استخدامات لـ«بلوك تشين»

المصدر: دبي - البيان

استعرضت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خلال فعاليات «أسبوع جيتكس للتقنية 2019»، 3 حالات استخدام جديدة تستند إلى منصة بلوك تشين كخدمة طورتها «دو» تهدف إلى إيجاد حلول للتحديات المستقبلية عبر قطاعات الأعمال إلى جانب تعزيز كفاءة التعاملات الحكومية وخلق المزيد من فرص النمو في الإمارات.

وقال مروان بن دلموك، نائب أول للرئيس لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير الأعمال في «دو»: تساهم التقنيات الناشئة في خلق تجارب استخدام سلسة ومريحة وأكثر أماناً للسكان ومجتمع الأعمال في مدن المستقبل الذكية.

وانطلاقاً من موقعنا كشركة متخصصة في تطوير وتوفير أحدث تقنيات المستقبل، نفخر بالتقدم الذي حققناه على صعيد تقنية بلوك تشين، فبعد أن طورنا العام الماضي منصتنا «بلوك تشين كخدمة»، يسرنا أن نعرض لزوار منصتنا حالات الاستخدام الجديدة المستندة إلى تقنية بلوك تشين والتي ستساهم في توفير تجارب وحلول رقمية سلسة من شأنها تمكين الأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية في رحلتها نحو المساهمة بتأسيس الاقتصاد القائم على المعرفة الذي تطمح إليه الإمارات.

من جانب آخر، وقّعت «دو» ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز مذكرة تفاهم تستهدف ترسيخ شراكة استراتيجية تربط بين الطرفين لتعزيز التعاون الثقافي والتقني في مجالات عدة بما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.

قام بتوقيع مذكرة عبدالنور الهاشمي، مساعد المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، وسليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة.