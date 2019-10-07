«الشيف موزة» يستقبل الزوار بالكعك والقهوة

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

استعرضت هيئة تنظيم الاتصالات ضمن منصتها في «أسبوع جيتكس للتقنية 2019» الروبوت «الشيف موزة»، الذي استقطب عدداً كبيراً من زائري المعرض، حيث قام «الشيف موزة» بصنع الكعك والحلويات والقهوة بحسب طلب الجمهور من خلال قيامه بعجن الدقيق وإضافة المواد اللازمة لصنع عجينة الـ«بان كيك»، كما كام بخبزها، ومن ثم إضافة مواد التحلية والتزيين بعد أن يستقبل رغبات الضيوف من دون أي تدخل بشري، وذلك من خلال نظام ذكي يرسل بيانات من خلال برامج خاصة إلى الأذرع الروبوتية، وفق نظام محاكاة خاص مزود بتقنيات استشعارٍ وحساسات وأنظمة برمجيات خاصة بالحركة الذاتية تسمح للروبوتات بالحركة، لتقديم الوجبات لرواد المقهى المستقبلي.