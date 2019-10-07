16 خدمة لـ«التوطين والموارد البشرية»

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد نبيل الزرعوني مدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الوزارة أطلقت وطورت 16 خدمة ذكية استعرضتها خلال مشاركتها في «أسبوع جيتكس للتقنية»، ومنها: «أبشر» و«وجهني» وغيرها، والتي تتيح حصول المتعامل على حزمة من خدمات الوزارة بسهولة ويسر.

وقال الزرعوني لـ «البيان»: «تعتبر أهم هذه الخدمات خدمة «توصيل» من خلال أسطول من المركبات المجهزة بأحدث التقنيات الإلكترونية والذكية، وتتميز بإمكاناتها المرنة في التحرك وفق الموقع والوقت اللذين يحددهما المتعامل وتمثل جيلاً متقدماً من خدمات التوصيل المبتكرة».