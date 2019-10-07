«هي» الإماراتية الأولى عالمياً في تحقيق الأهداف الاستثمارية

المصدر: دبي - سيد صالح

تصدرت الإمارات عالمياً في نسبة تحقيق رائدات الأعمال أهدافهن الاستثمارية، وفقاً لتقرير حديث صادر عن قسم الخدمات المصرفية الخاصة لدى بنك «اتش إس بي سي» البريطاني.

جاء التقرير بعنوان «هي في الأعمال التجارية»، واعتمدت فكرته على رصد حالة ريادة الأعمال النسائية في عدد من الدول، ومنها الإمارات. وتضمن استبياناً لرائدات الأعمال في هذه الدول أفادت نتائجه بأن الإمارات هي الأعلى في معدل تحقيق رائدات الأعمال أهدافهن الاستثمارية، بالمشاركة مع السعودية، حيث بلغت نسبة تحقيق الأهداف في كلا البلدين 45%؛ وجاءت الصين في المركز الثاني بنسبة 40%، فيما اقتسمت الولايات المتحدة؛ وسنغافورة وهونغ كونغ المركز الثالث بنسبة واحدة، وهي 29%.

كما تفوقت الإمارات على كلٍ من المملكة المتحدة وفرنسا اللتين بلغت نسبة تحقيق رائدات الأعمال فيهما أهدافهن الاستثمارية 24% و22%، على التوالي.