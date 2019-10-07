«مراس» تباشر قريباً تشييد «لا فوال»

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

كشفت مصادر مطلعة عن أن «مراس القابضة» في طريقها للبدء بأعمال تشييد مشروع «لا فوال» السكني في الواجهة البحرية «بورتو دي لا مير» بجزيرة لامير في منطقة جميرا.

وأوضحت المصادر أن نطاق عمل المشروع يتضمن تشييد 3 مبانٍ سكنية ومواقف للسيارات ومرافق مرتبطة بها، فضلاً عن منافذ الوصول إلى الشاطئ والمرسى ومنطقة ألعاب الأطفال ومنافذ البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي.

وذكرت المصادر لـ«البيان الاقتصادي» أن مشروع «لا فوال» عبارة عن شقق سكنية فاخرة ضمن مبانٍ متوسطة الارتفاعات مطلة على مياه الخليج العربي تقع ضمن إطار 25 مبنى في المنطقة السكنية المعروفة باسم «بورتو دي لامير» في جزيرة لامير، وهو المشروع الوحيد الذي يتيح التملك الحر في منطقة جميرا، وسبق للمجموعة أن أطلقت في وقت سابق وبنجاح مشاريع «سور لامير» و«لا ريف» و«لاكوت»، وحظيت بإقبال واسع من جانب المستثمرين الدوليين، لا سيما الراغبين في تملك وحدات سكنية قبالة شواطئ دبي.

وتتكون الوحدات السكنية الجديدة من غرفة نوم واحدة حتى 3 غرف نوم، ويتوقع أن تبدأ الأسعار من مليون درهم على أساس 1800 درهم للقدم المربعة، و15 درهماً رسوم الصيانة.

ويجري العمل حالياً على إكمال أول العقارات السكنية في «بورت دو لا مير» ضمن منطقة «لا كوت» التي تحتوي على نحو 400 شقة سكنية راقية وبنتهاوس من طابقين، حيث يتم بناء هذه التشكيلة الحصرية ضمن خمسة أبنية منخفضة الارتفاع.