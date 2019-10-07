«ذا بانكر»: تجارة دبي تتمتع بقوة وتنافسية عاليتين

المصدر: دبي- سيد صالح

أكدت مجلة «ذا بانكر» البريطانية، أن قطاع التجارة في دبي يتمتع بقوة وتنافسية عاليتين، تتيحان له الاحتفاظ بزخمه، برغم التحديات العالمية التي تؤثر سلباً في النمو الاقتصادي وحركة التجارة في العالم.

ونشرت المجلة تقريراً أمس، للتعليق على نتائج التجارة الخارجية في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، والتي جرى الإعلان عنها أخيراً، وتضمنت ارتفاع التجارة الخارجية غير النفطية إلى 676 مليار درهم، بارتفاع 5 %، بالمقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، كما أفادت أيضاً بلوغ حجم صادرات دبي 67 مليار درهم خلال النصف الأول من 2019، بارتفاع نسبته 17 %، بالمقارنة مع نفس الفترة من 2018.

وذكر تقرير «ذا بانكر»، أن هذه الأرقام الإيجابية، تؤكد متانة قطاع التجارة في دبي، وتثبت قدرته على تعزيز قوته وتنافسيته، وعلى اجتياز التحديات الصعبة الناجمة عن تراجع التجارة العالمية والتوترات الجيوسياسية.