أحمد بن سعيد يشهد احتفال الخطوط الهولندية بالذكرى المئوية لتأسيسها

المصدر: دبي - البيان

استضافت شركة الخطوط الملكية الهولندية «كيه إل إم» حفلاً خاصاً بمناسبة الذكرى المئوية على تأسيسها، حضره سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات. وأقيم الحفل على متن السفينة «كوين إليزابيث 2» في دبي، وحضره أيضاً فينسينت فان هوف، نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الطيران، ممثلاً عن اللجنة التنفيذية لشركة «كيه إل إم»، وفيلمر بلوم، نائب الرئيس الأول لمنطقة الشرق الأوسط والخليج والهند.

وتحتفل «كيه إل إم» اليوم رسمياً بالذكرى المئوية لتأسيسها باعتبارها أول شركة خطوط طيران في العالم ما زالت تعمل تحت اسمها التجاري الأصلي. وتعد «كيه إل إم» من رواد قطاع الطيران، وتخدم حالياً من مقرها في العاصمة الهولندية أمستردام ما يزيد على 160 وجهة طيران حول العالم. وتزامناً مع احتفالات الذكرى المئوية، تتبنى «كيه إل إم» رؤية مستقبلية تستشرف تحديات القرن المقبل، عبر التزامها المتجدد والمبتكر نحو مستقبل مستدام.

تاريخ مشترك

وقال يشوانت باوار، مدير عام الخطوط الجوية الفرنسية - كيه إل إم لمنطقة الخليج وإيران وباكستان: هبطت أولى رحلات «كيه إل إم» في دبي في 1972، فيما هبطت أول رحلة في أبوظبي بعد 4 سنوات. ومنذ ذلك الحين جمعنا تاريخ مشترك حافل مع دولة الإمارات، تاريخ تميز بالتنوع والاستدامة والضيافة والابتكار، واحترام التراث والثقافة.