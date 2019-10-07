غرفة أبوظبي تنظم معرض الفرنشايز العالمي 22 - 23 أكتوبر

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم غرفة أبوظبي فعاليات معرض الفرنشايز العالمي في دورته السنوية السابعة يومي 22 و23 أكتوبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك». يأتي ذلك بشراكة مع رابطة الإمارات لتنمية الفرنشايز ودعم الجمعية الدولية للفرنشايز ومعهد مديري الفرنشايز المعتمدين.

وتُقدَّر قيمة اقتصاد الامتياز في السوق بنحو 30 مليار دولار مع معدل نمو سنوي نسبته 27%، ما يجعله أسرع القطاعات غير النفطية نمواً ب منطقة الشرق الأوسط التي شهدت في السنوات الأخيرة توقيع مجموعة من الصفقات الكبرى عبر قطاعات مختلفة.

وقال محمد المهيري، المدير العام لغرفة أبوظبي: يشهد نموذج الامتياز التجاري نمواً متصاعداً بالمنطقة، من هنا تكمن أهمية الفعاليات المختصة كمعرض الفرنشايز العالمي في توفير منصة للتواصل مع أهم العلامات التجارية.