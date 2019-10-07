ملتقى التأمين الخليجي السادس عشر في دبي 16 و17 الجاري

المصدر: دبي - البيان

يعقد في دبي يومي 16 و17 أكتوبر الجاري ملتقى التأمين الخليجي السنوي السادس عشر تحت شعار «التأمينات الاجتماعية وصناديق الادخار وعلاقة التأمين بها».

ويسلط الملتقى، الذي ينظمه اتحاد التأمين الخليجي تحت رعاية معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، ويشارك فيه 100 خبير في مجال التأمين والتأمينات الاجتماعية بالإمارات والدول العربية، الضوء على موضوعات مهمة يتصدرها موضوع توفير الحماية الاجتماعية لمختلف فئات العاملين، واستدامة صناديق التقاعد الخليجية ومدى تأثيرها على النمو.

كما يناقش الملتقى الذي يعقد في فندق ستيلا دي ماري ــ مارينا دبي دور شركات التأمين الخليجية في توفير الضمان الاجتماعي لغير المواطنين غير المشمولين بنظام التقاعد أو من هم فوق السقف المحدد لمستوى التأمين التقاعدي للمواطنين.