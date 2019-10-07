300 منتج إماراتي في معرض أنوجا للأغذية

المصدر: دبي- البيان

تشارك مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، في معرض الأغذية العالمي (أنوجا)، الذي تستضيفه مدينة كولون الألمانية، وذلك عبر «جناح الإمارات» الذي يضم تحت مظلته 17 شركة محلية ومصانع عارضة، والتي تشارك بأكثر من 300 منتج إمارتي، بالإضافة لمؤسسات شبه حكومية ووفود زائرة من الدولة ليصل عددها إلى أكثر من 20 جهة، تعمل في صناعة وتصدير الأغذية والمشروبات، وتأتي مشاركة المؤسسة ضمن استراتيجية واضحة، تهدف إلى إبراز الصناعات المحلية وتعزيز قدراتها على المنافسة وفتح آفاق وقنوات جديدة للتصدير في الأسواق العالمية، لاسيما أنها تتمتع بمستويات عالية من الجودة.

وقال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات: تعتبر صناعة الأغذية والمشروبات من الصناعات الحيوية في الإمارات، وإمارة دبي على وجه التحديد، حيث تعد من أكبر ثلاث صناعات مساهمة من حيث القيمة المضافة لقطاع التصنيع، كما تعتبر من القطاعات الستة في استراتيجية دبي الصناعية 2030، ومن هذا المنطلق تولي المؤسسة اهتماماً كبيراً في الترويج للمنتج المحلي وتعزيز وجوده في مختلف المحافل الإقليمية والعالمية.

وأضاف: يشهد قطاع الأغذية والمشروبات نمواً إيجابياً نظراً إلى الجهود المبذولة، ووفقاً لنتائج الربع الأول من العام الجاري فقد بلغت قيمة صادرات الأغذية والمشروبات نحو 4 مليارات بنسبة نمو 4% مقابل الفترة ذاتها من العام 2018، وتنوعت الصادرات لتشمل الألبان والزيوت النباتية، والسكر، والمنتجات المجففة، وشكلت مستحضرات الأغذية والزيوت النباتية والسكر والشاي والقهوة نحو 40 % من صادرات الأغذية والمشروبات في الربع الأول من 2019».